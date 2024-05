Apresentadora Christina Rocha deixa o SBT após 15 anos

Leia também | Ex-parceiro de Eliana, Chiquinho desabafa sobre demissão do SBT

Christina Rocha estreou no SBT na década de 1980

Christina Rocha iniciou sua carreira na comunicação em meados da década de 1980, na extinta TV Tupi. No ano seguinte, iniciou sua trajetória no SBT, tendo participado de diversos programas televisivos do entretenimento ao esporte.

Em 2009, a jornalista estreou o “Casos de Família”, programa de auditório que a consagrou no ramo. No início de 2024, Christina assumiu a apresentação do “Tá na hora” ao lado de Marcão do Povo. No telejornal, Christina Rocha ficou apenas um mês no comando da atração matinal do SBT.