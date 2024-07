Novela Cobras & Lagartos estreia no canal Viva; Relembre a novela

Saiba mais sobre a telenovela



Escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo roteirista de novelas como “Da Cor do Pecado”, “A Favorita” e “Avenida Brasil”, e com a direção de Wolf Maya, "Cobras & Lagartos" conta a história do personagem Omar Pasquim, dono da loja de departamento da alta sociedade Luxus, que está no fim da vida e precisa decidir quem receberá sua herança milionária.



A telenovela estreou em 2006, com 60 minutos em cada episódio transmitido como novela das sete. “Cobras & Lagartos” veio como um convite de uma nova produção do cineasta João Emanuel, após seu grande sucesso de “A Cor do Pecado”, em 2004.