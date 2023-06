Patrícia Abravanel se emociona no especial do ‘Programa Silvio Santos’

Em 2023, o "Programa do Silvio Santos" comemora 60 anos. No especial de comemoração do atração, Patrícia Abravanel se emocionou ao falar do pai

Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, não conteve as lágrimas ao fazer a abertura do especial de comemoração de 60 anos do "Programa do Silvio Santos". A exibição do programa aconteceu no Domingo, 4, recebendo diversos convidados especiais que marcaram a trajetória do programa.

"Isso é pra você, pai, sei que está no sofá assistindo e não pode estar aqui hoje, acho que ele nem ia gostar de estar aqui, mas é tudo para você, estamos aqui reunidos para você e por você", iniciou Patrícia. A plateia em coro deu um toque especial ao momento, entoado "Silvio, Silvio".

O especial relembrou diversos quadros que fizeram parte da história da atração, como "Show de Calouros", trazendo a música "Cosa Nostra", que fazia parte da abertura do quadro. O celebre "Em Nome do Amor" foi recriado e recebeu um casal formado pela dinâmica há 55 anos. Patricia jogou ainda os famosos aviõezinhos para a plateia.

Participações

O comunicador e diretor de televisão José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, também participou do programa e prestou uma homenagem a Silvio Santos: "Para mim, o Silvio é um dos melhores apresentadores do mundo", afirmou.

A filha de Silvio recebeu ainda alguns jurados do "Show de Calouros", personalidades como Sérgio Mallandro e Luis Ricardo marcaram presença na celebração.

