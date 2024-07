Duda Reis anuncia gravidez: "Coração transbordando de alegria"

A atriz Duda Reis anunciou a primeira gravidez nas redes sociais; a celebridade espera um filho com o marido Du Nunes

No vídeo publicado, Duda faz o teste de gravidez e se surpreende com o resultado. "Eu jurava que não ia dar! Gente!" . Emocionada, ela pula de alegria.

A gravidez é fruto de seu casamento com o cabeleireiro e empresário Du Nunes. A também influenciadora descobriu a gestação no dia 14 de maio deste ano.

Além do vídeo, Duda compartilhou um ensaio fotográfico em que já apresenta a barriga de gestante. Nos comentários, seguidores parabenizaram a gestação.

Ainda no anúncio da novidade, ela comenta sobre a felicidade da descoberta. “Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!”, declarou a influenciadora.

"Não acredito, que perfeição!", disse Bárbara Evans. "Parabéns", comentou a apresentadora Ana Hickmann. "Parabéns, conterrânea!", celebrou o ex-BBB Eliezer. "Foi tão difícil esconder", disse Du Nunes, pai da criança, na postagem.



Cerca de um ano depois do começo do relacionamento, Duda Reis e Du Nunes oficializaram a união em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo, em novembro de 2023.