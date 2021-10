Entenda suposta traição envolvendo Gui Araújo, Jade Picon, João Guilherme e Duda Reis

Os influencers ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter após declarações de Gui Araújo sobre um 'relacionamento proibido' antes de sua entrada em A Fazenda 2021. Dicas apontam para uma suposta traição do influencer com Jade Picon. Entenda o caso

A internet presenciou uma sequência de exposed de influencers envolvendo Gui Araújo: o cantor, confinado em A Fazenda 2021, relatou sobre relacionamentos 'proibidos' antes de entrar no reality rural. Logo, os internautas encaixaram as peças e coincidiram as informações sobre o relacionamento de Jade Picon e João Guilherme, encerrado neste ano.

A suposição é de que Jade traiu Guilherme enquanto o namorava. Entretanto, não há comprovações até então sobre o fato. Mas diversos famosos se posicionaram sobre o assunto no decorrer do dia, incluindo Duda Reis. Entenda a suposta traição envolvendo os quatro influencers:

Tudo começou na última festa de A Fazenda 2021, na madrugada de hoje, 23, quando Gui Araújo deu mais detalhes sobre o seu 'romance proibido' à MC Gui. "Essa música, sim, eu cantava com a mina do meu romance proibido", disse o ex-affair de Anitta, dizendo o nome de Jade Picon no ouvido do funkeiro. "Aham, 'Pi'", repetiu Gui. Na sequência, o influencer deu detalhes sobre o romance.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Bagulho ficou louco e eu nem imaginava", começou Gui, dizendo que o casal constantemente ficava junto. "Quando eu fiquei sabendo do rolê, eu fiquei [com Jade] bem antes do fim do 'contrato' anterior. Eu falei: 'Pô, da hora, você sabe o que você faz'. E ela: 'Então, eu estou te contando porque o bagulho é assim e estou querendo muito'. Falei: 'Eita, mano!'. Depois disso, o bagulho ficou louco. Dia, noite, noite e dia", contou o peão. Ao que tudo indica, o 'contrato' que Gui se refere é ao namoro de Jade com João.

CARALHO GENTE, o gui araujo expos tudo, jade picon a casa caiu real, fala agora que não foi traição linda pic.twitter.com/zMAh7LpjTh — lovsxall (@lovsxall) October 23, 2021

O empresário continuou afirmando que os dois já estavam quase 'namorados', alimentando a teoria de que Jade Picon traiu seu ex-namorado, João Guilherme, com Gui Araújo. Horas após o vídeo do momento no reality rural começar a circular nas redes sociais, o ator se posicionou sobre o assunto. "Só vendo tudo, mas vou dormir. Até amanhã espero que a fofoca esteja mais completinha na minha mesa, depois venho falar sobre", pronunciou-se, sem dar mais detalhes.

No decorrer deste sábado, a influencer Duda Reis também comentou sobre o caso. "Ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso em rede nacional", disse a atriz de 20 anos. Ela estava com Gui Araújo antes do influencer entrar como participante de A Fazenda. "Bom que relembro que existem certas coisas/pessoas que nunca vão mudar e bom que eu agradeço mais um enorme livramento na minha vida, postou em sequência no seu Twitter. Guilherme prestou apoio a ruiva e respondeu a postagem. "Na nossa", disse, via Twitter.

Durante sua permanência em A Fazenda 13, Gui já comentou anteriormente sobre um 'romance proibido' com Jade Picon. Nas redes sociais, a influencer disse que não precisava dar satisfação sobre o que fazia solteira. Mas com os rumores, o cantor, que é filho de Leonardo, parou de seguir a ex e Gui Araújo no Instagram. Zé Felipe, irmão de João Guilherme, também deixou de seguir a ex-cunhada. Em seus stories, o esposo de Virgínia Fonseca compartilhou via stories, Zé Felipe ainda se pronunciou: "Minha cabeça está a mil, amigos. Imaginem a do John". Ele postou na sequência um vídeo comentando a história: "O roceiro é besta, mesmo, né? Eu via o João Guilherme e a Jade, os dois bem bonitinho, eles vindo na pose. Eu falava: 'Gente, eles nem fazem amor, não'. Trem mais bonitinho. Han!", disse.

E sobrou até para Larissa Manoela, ex de João Guilherme. Os casais estiveram juntos por três anos e, até hoje, rola o boato de que João Guilherme traiu a atriz. Em meio ao burburinho, ela aproveitou para divulgar sua nova música. "Bom dia! Vou aproveitar que já cedo meu nome está nos trends pra divulgar meu trabalho novo na música que está sensacional. Ouçam e assistam o clipe de ME DEIXA A MILHÃO, porque para acompanhar o tanto de fofoca que rola, melhor trilha sonora não há, você de fato fica a milhão hahahahah", disse também via Twitter.

O irmão de Jade, Leo Picon, tentou defender a caçula dos comentários de Gui. "O Gui tá mt estranho, não sei o que passa na cabeça dele lá dentro, vejo ele narrar fatos nesse programa que eu estava presente e eu não sei por que ele tá distorcendo fatos compulsivamente sem finalidade alguma, ele fez isso várias vezes", começou o ator em uma sequência de tweets.

Na rede social, o influencer também divulgou prints de conversas com o influencer e tentou acalmar a poeira da situação. "Mas o que ele fez agora, ou ele e a Jade mentiram pra mim e eu nunca percebi nada. Ou ele tá maluco de verdade num reality onde as pessoas surtam e dizem ESSE AQUI É IRMÃO DESSE batendo no próprio bíceps", relembrou o ator, referindo-se ao ex-fazendeiro Theo Becker.

O último a se posicionar sobre o assunto foi o cantor Nego do Borel. Em prints divulgados no Instagran através da ferramenta stories, o artista expulso de A Fazenda expos momentos no qual Gui Araújo tentou fazer amizade com ele. O influencer chegou a prestar apoio ao Nego no que dá a atender a situação entre ele e sua ex-noiva, Duda Reis: “Força mlk… Deus é contigo, cabeça no lugar agora e bola pra frente mano! Imagino o momento merda que está passando”, comentou.

"[...] Hoje em dia é foda. Ficou muito sério isso, sua cabeça deve tá a milhão também, mas ela [Duda Reis] se contaminou de uma raiva, uma parada que não é dela! Espero que tudo se ajeite da forma mais amena possível para vocês em primeiro lugar. Conheço vocês dois, cê tá ligado disso”, declarou o empresário em conversas anteriores com Borel. Ao expor a conversa, Nego comentou: “Que engraçado. Na A Fazenda o cara expondo pro Brasil uma situação, sendo que ele sempre se posicionou diferente pra mim”.

Tags