Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez do segundo filho

Viih Tube anunciou na manhã desta segunda-feira, 29, que está grávida novamente. A influenciadora revelou a novidade durante o programa Mais Você, da TV Globo, juntamente com seu parceiro amoroso, o ex-BBB Eliezer.

Ela estava participando do café da manhã com Ana Maria Braga, quando Eliezer entrou segurando a filha do casal, Lua. A apresentadora, enquanto interagia com a criança, perguntou o que estava escrito na blusa da bebê.

“Ela foi promovida a irmã mais velha”, respondeu o casal em uníssono. A câmera, então, focou na frase escrita na roupa. Ana Maria e Louro Mané parabenizaram a família e comemoraram a novidade.