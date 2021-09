Nego do Borel critica Duda Reis, alega racismo e menciona depressão

Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" neste sábado (25/09), em meio as acusações de abuso sexual, após dormir com Dayane Mello quando a mesma estava bêbada. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o cantor se pronunciou sobre o caso, afirmando ser vítima de racismo e estar em depressão.

O ex-peão começou o vídeo relembrando o caso de sua ex-namorada Duda Reis, que está processando o cantor por violência doméstica. "Entrei pro reality e tem uma pessoinha aqui fora que eu não sei por que não segue a vida dela", disse na publicação. Segundo ele, foi provada sua inocência com relação ao porte de arma de fogo, dinheiro ilícito e estupro, mas queixou-se de que continua sendo atacado. Outras acusações feitas pela atriz ainda estão sendo analisadas na Justiça.

Nego acredita que os ataques que vem sofrendo são por causa da cor de sua pele. "Hoje eu vejo o racismo escancarado na sociedade", declarou. "Entrei pro reality, conheci a Day. Uma pessoa maravilhosa, gentil, simpática. A gente acabou se envolvendo, a gente acabou gostando um do outro, a gente acabou tendo afinidade um pelo outro e aconteceu o que aconteceu", disse.

"Até agora eu não sei porquê eu tô na minha casa, não consegui entender", declarou. "Se for pelo fato da Dayane ter dormido comigo no estado que ela estava, eu quero desde já, primeiramente pedir perdão à minha mãe, que é mulher, à minha vó, que é mulher, às minhas tias e depois eu quero pedir desculpas a todas as mulheres que se sentiram incomodadas, porque eu não vi, eu não tive maldade na hora", afirmou.

Ele também acredita que as "coisas de fora", se referindo às acusações das ex-namoradas, pesaram na sua expulsão. "Estou triste. Não sei mais o que faço, não sei mais o que eu falo. Minha palavra não tem importância, minha palavra não tem relevância. Tudo que eu falo as pessoas não escutam", desabafou.

"Tem tanta gente fazendo maldade por aí e eu tô tentando entender o que eu fiz pra receber tanto, porque eu tô recebendo porrada de todo mundo. Amigos que me abandonaram, que não quiseram me escutar. Mulheres que não chegam perto de mim", pontuou. "Eu sou ser humano, não tô me vitimizando, não sou santo, já falei que tenho meus problemas", disse.

Nego ainda justificou que se fosse bandido já teria sido preso, e pediu para que as pessoas esperassem a Polícia apurar tudo. "Não sei mais o quê fazer, meu coração tá todo despedaçado. Eu saí de um reality que eu fiz amizade, pessoas que gostavam de mim, eu tava feliz ali, sendo eu, mais uma coisa que eu perdi na minha vida", declarou. "Se eu fiz, prova", falou.

"Esse é o racismo na cara da sociedade, é porque eu sou preto, porque eu vim da favela, porque eu sou funkeiro", afirmou. Ele também disse estar depressivo. "Por dentro eu tô muito quebrado, porque sei que é uma coisa que eu não fiz, e eu não fiz por maldade, eu não sou um monstro que as pessoas estão falando, eu não sou um estuprador. Mas as pessoas não querem saber, elas querem me julgar. Mais uma vez eu perdi."

Nego ainda contou que entrou no reality com o intuito de mostrar quem era de verdade, para depois lançar novas músicas, mas afirmou que as pessoas "apagaram todas as coisas boas" que ele fez.

