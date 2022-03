Duda Reis e André Luiz Frambach terminam namoro: "muito amigos"

Duda Reis e André Luiz Frambach terminaram o namoro depois de alguns meses juntos. Em publicação nas redes sociais na noite de quarta-feira, 23, a influenciadora digital confirmou a situação.

Em resposta a um seguidor, ela disse: “Sim, nós não estamos mais juntos. Parece clichê, porém, é a verdade, eu e André sempre fomos muito amigos e realmente nada disso mudou. Vocês nos verão juntos ainda muitas vezes”.

De acordo com Duda, seu foco no momento é a criação de um instituto para dar apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. “Estou criando o instituto, dedicando minha vida a ele. E esse momento está sendo de muita importância e ressignificação pessoal para mim. Estou muito focada nele, na minha carreira, no meu propósito de vida”, escreveu.

“Vivemos com intensidade total a nossa relação, mas hoje eu sinto a necessidade de viver esse meu outro momento com mais liberdade”, explicou.

Ela finalizou ao declarar seu amor ao ator. “Te amo, Dedé, só a gente sabe o que temos e vivemos. Obrigada por ser essa pessoa incrível e, acima de tudo, meu grande amigo e apoiador de vida”.



