Duda Reis planeja ONG para auxiliar mulheres vítimas de violência

16:33 | Out. 05, 2021

A influenciadora digital Duda Reis publicou em suas redes sociais que planeja criar uma organização não governamental para auxiliar mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Ela divulgou as informações nesta terça-feira, 5.

“Isso era um segredo, mas está prestes a acontecer. Estamos montando e organizando tudo certinho. Creio que será um projeto muito especial. Como quero que seja para sempre, estou estruturando tudo. Acho que a pressa é inimiga da perfeição e quero que tudo seja impecável”, escreveu em publicação nos seus stories.

“Será uma ONG em prol das mulheres, onde elas poderão receber ajuda e auxílio jurídico para situações de violência. Estou animada”, afirma. A influenciadora diz que ainda não há data para a abertura, mas que haverá uma equipe forte.

Duda Reis namorou Nego do Borel e, neste ano, expôs ao público o relacionamento abusivo que vivia com o artista. Ela o acusou de estupro de vulnerável, violência doméstica, ameaça e injúria.

O cantor, que participava do “A Fazenda 13” quando foi indiciado por lesão corporal, foi expulso do reality show depois de ter sido acusado de abusar sexualmente da modelo Dayane Mello enquanto ambos estavam no confinamento.

