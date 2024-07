Lily Allen cria conta no OnlyFans para vender fotos dos pés

Nos stories do Instagram, Lily compartilhou nesta terça-feira, 2, um vídeo dos pés , que são escondidos pela figura de um coração com as cores da bandeira italiana. A publicação é acompanhada de um link que leva à plataforma.

No podcast “Miss Me?”, que ela apresenta, ela explicou como teve a ideia de criar o perfil no OnlyFans. “Eu tenho uma moça que vem fazer minhas unhas e ela me informou que eu tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro. Sim, meus pés são muito bem avaliados na internet”, contou.

O WikiFeet é como o site Wikipédia, mas dedicado aos pés de pessoas famosas no mundo, onde esses membros do corpo são avaliados.