Renascer: Ritinha termina casamento com Damião após caso com Bento

Ritinha decide sair de casa quando descobre que Damião levou Eliana para cama do casal e Bento fica preocupado em ser descoberto. Veja o que acontece

Damião (Xamã) começa a suspeitar que Ritinha (Mell Muzzillo) está se relacionando com outro homem em Renascer. A jovem busca se vingar do esposo pelas traições que ele cometeu com Eliana (Sophie Charlotte).

No entanto, o novo envolvimento de Ritinha pode ser uma aventura perigosa. Disposta a acabar de vez com o casamento, ela se entrega a José Bento (Marcello Melo Jr.) e o advogado teme ficar na mira do ex-matador. Veja o que acontecerá.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)