Renascer: quem tentará matar Egídio? Vilão acusa João Pedro

O vilão pedirá que Marçal (Osvaldo Mil) mate o rapaz, mas é ele quem leva um tiro e põe culpa em João. No entanto, quem disparou não foi ele. Confira a seguir quem foi o responsável na versão de 1993 e o que esperar do remake.

Sandra (Giullia Buscacio) perderá o bebê dias antes do atentado contra seu pai. João Pedro passará a andar armado, porque desfez um negócio com Egídio e foi ameaçado de morte.

Mesmo após a atitude, João ainda é um dos suspeitos de Egídio.

O tempo passará e o mistério girará em torno de quem atirou no coronel.

Renascer: quem atirou em Egídio em 1993?

Na versão de 1993, foi Damião quem atentou contra a vida do vilão, que se chamava Teodoro. O matador ficou furioso com o romance do fazendeiro com Eliana e tentou matá-lo.

Mas o coronel saiu apenas ferido e se recuperou após uma cirurgia. Na época, Tião Galinha foi acusado pela emboscada, terminou preso e tirou a própria vida na prisão. No entanto, isso não deve se repetir no remake, pois o desfecho do matuto será diferente.

