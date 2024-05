Renascer: Joana vai morar no bordel e Tião Galinha abandona família

Após flagrar a cena de Egídio assediando Joana (Alice Carvalho), Dona Patroa (Camila Morgado) toma medidas drásticas em Renascer. Ela resolve deixar de vez a casa do marido para morar no antigo bordel de Jacutinga e leva com ela Tião Galinha (Irandhir Santos) e sua família.

No entanto, o ex-catador de caranguejos começa a entrar em uma tristeza profunda após a série de problemas que têm surgido em sua vida. Veja o que acontecerá nos próximos capítulos da novela das nove.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)