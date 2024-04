Mirassol homenageia gravidez de Iza: ‘Sob protesto da mamãe vascaína’

O volante Yuri Lima, parceiro da cantora, recebeu o kit do Mirassol com itens do time para bebês, mas já avisou que Iza torcia para o Vasco; confira momento

A cantora Iza celebrou o anúncio do primeiro filho por meio de live na tarde desta sexta-feira, 12. Mas as comemorações não pararam por aí: o volante Yuri Lima, parceiro da artista, recebeu um kit de roupas infantis do Mirassol.

Na gravação, o jogador, ainda vestido com a camisa do clube, recebe os mimos para o filho ao lado do assessor de imprensa do Mirassol, Felipe Modesto. “Já vai nascer Mirassol, só que ela é Vasco”, revelou Yuri, em referência ao time da cantora.

“A gente prometeu e entregou. O papai já recebeu o kit pra garantir que o talismãzinho ou talismãzinha seja da torcida baby do Leão, mesmo sob protesto da mamãe vascaína”, brinca o clube na legenda.