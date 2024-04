Iza faz show em live para celebrar gravidez: 'O mundo já mudou de cor'

A cantora Iza está grávida de seu primeiro filho e ela fez um show em live do Instagram para comemorar a notícia e compartilhar seu sentimento com fãs durante a tarde desta sexta-feira, 12. "É muita emoção, muita felicidade. Estou me sentindo mais criativa, feliz que nunca", disse.

“Sou mãe pela primeira vez e estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, afirmou. "Só tem três meses, mas parece que minha vida tem mais cor", celebrou no show, com mais de 35 mil pessoas assistindo pela rede social.

"Sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas achei que seria muito especial se eu contasse assim. Existe um feto dentro de mim, eu sou mãe pela primeira vez. Mas ainda não é um chá revelação!", brincou a cantora durante a live.