Filha de Samara Felippo sofre racismo na escola

Atriz Samara Felippo pediu expulsão de alunas envolvidas no caso

A atriz Samara Felippo denunciou que sua filha, 14 anos, sofreu racismo na escola. De acordo com a artista, duas jovens do nono ano pegaram o caderno de sua filha, arrancaram algumas páginas de um trabalho e escreveram mensagens com teor racista.

A filha de Samara estuda no Colégio Vera Cruz, uma escola tradicional de São Paulo.



Em uma carta dirigida a outros pais da escola, Felippo pediu a expulsão das alunas. Ela argumenta que, diante do ocorrido, não há outra opção para um crime previsto em lei.