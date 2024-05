Renascer: Buba beija Augusto e protagoniza história inédita no remake

Natasha, Janaína e Maitê mostram que fizeram uma faxina no local e convidam os dois para sair. Diferente da forma que Venâncio (Rodrigo Simas) reagiu conhecendo as amigas da namorada, Augusto estava animado e se divertiu na companhia delas em um show performático.

Após ser alvo de desconfiança em sua estadia em Ilhéus , Buba decide voltar para o Rio de Janeiro e José Inocêncio (Marcos Palmeira) pede que Augusto a acompanhe. Chegando no apartamento, o rapaz conhece as amigas da psicóloga.

Renascer: Buba beija José Augusto



No dia seguinte, Augusto acorda cedo e começa a preparar o café da manhã, quando é surpreendido por Buba.

“É sério, Guto... você tem sido tão incrível desde... sei lá, desde que isso tudo começou”, diz a mulher.

“Como alguém poderia não ser incrível com você?", respondeu o médico. Feliz com a sensibilidade dele, Buba o beija. No começo, ele fica surpreso e sem reação, mas acaba se deixando envolver.

Renascer: Buba protagonizará história inédita no remake



Ainda na capital carioca, Augusto encontra uma foto antiga de Buba, tirada antes da transição de gênero. A mulher fica chateada pelo médico encontrar o registro. Ela falará da sua relação com os pais e sobre não ter apoio da família.