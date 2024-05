Renascer: Egídio ameaça matar Sandra e Dona Patroa vai embora

Nos próximos capítulos, Egídio ameaça Sandra para ela sair do bordel de Jacutinga e Dona Patroa acaba indo morar com a filha. Confira o que acontece

Egídio (Vladimir Brichta) já tentou fazer com que Sandra (Giullia Buscacio) saísse da casa que era de Jacutinga (Juliana Paes), mas sem sucesso. Nos próximos capítulos de Renascer, ele irá mais uma vez tentar obrigá-la a ir embora com ele.

No entanto, o coronel será surpreendido pela presença de Eliana (Sophie Charlotte) e Rachid (Almir Sater). Ele ameaça tirar a vida de quem entrar no seu caminho. Dona Patroa (Camila Morgado) já não aguenta mais ver as ameaças dele à filha e decide ir embora.

Confira o que irá acontecer.