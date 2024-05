Renascer: ciúmes e desconfiança marcam chegada de Buba na fazenda

O segredo de Buba será alvo da desconfiança de Inácia e Mariana fica enciumada ao notar a proximidade dela com Inocêncio. Veja o que irá acontecer

Além disso, Mariana (Theresa Fonseca) fica em alerta e enciumada ao notar a proximidade da psicóloga com seu marido . Confira o que irá acontecer nos próximos capítulos.

Renascer: Mariana fica com ciúmes de Buba com Inocêncio



Mariana é influenciada por Eliana (Sophie Charlotte) e ficará alerta com a presença de Buba na fazenda. A neta de Belarmino deixa claro que desconfia das ações da psicóloga e alerta José Inocêncio.

Mesmo após revelar sua falsa gravidez para o coronel, Buba ainda será muito querida por ele e permanecerá na fazenda. Mariana fica enciumada com o comportamento do marido com a jovem.

A psicóloga percebe a maldade da mulher de Inocêncio e alerta Teca para ter cuidado com ela. Buba chega a compartilhar com José Augusto (Renan Monteiro) seu desejo de ir embora, mas acaba sendo convencida por Teca a ficar.