Renascer: João Pedro descobre que será pai e desiste de vingança

Sandra (Giullia Buscacio) descobre que está grávida do caçula e a novidade o faz repensar o que fará no futuro. Confira o que irá acontecer nos próximos capítulos.

Os dois sabem que Egídio é o culpado pelo crime, mas ambos não têm provas. Ainda sem saber que vai ser pai, João Pedro segue na intenção de matar Egídio e preocupa Deocleciano (Jackson Antunes), que flagra uma conversa do afilhado com Damião (Xamã).

Renascer: Sandra descobre que espera filho de João Pedro



Sandra se desentende com João Pedro por ele ainda nutrir amor por Mariana (Theresa Fonseca). Ela estará solteira quando descobre que espera um filho do rapaz e revela inicialmente para Eliana.

A jovem também conta a novidade para Dona Patroa (Camila Morgado), que fica feliz ao saber que será avó. Mesmo com os planos de esconder a gravidez de João Pedro, a mãe de Sandra e o Pastor Lívio (Breno da Matta) acabam convencendo ela a contar.

Eles temem o pior, pois sabem que Egídio foi o responsável por matar Venâncio e suspeitam que João Pedro irá atrás de vingança. Os dois acreditam que a notícia da gravidez o fará mudar de ideia.

Renascer: João Pedro pede Sandra em casamento ao saber que será pai



Sandra seguirá os conselhos do religioso e contará da gravidez para João Pedro no intuito de evitar o aumento da guerra entre as famílias. Surpreso com a notícia, o rapaz pede a gestante em casamento.

Se o remake seguir o roteiro original, a filha de Egídio aceitará o pedido e o caçula de José Inocêncio desistirá da vingança que planejava.