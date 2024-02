Renascer: José Augusto e outros personagens estreiam esta semana

Durante a semana, novos personagens chegam à novela das 9. Confira a seguir como será a primeira cena com eles e alguns acontecimentos da semana

A segunda fase da adaptação da novela da Rede Globo, Renascer, começou no último dia 5 de fevereiro, cheia de mistérios e novidades para o público que acompanha a história. Além da chegada de Mariana, diversos personagens chegam na nova fase.

Esta semana, é a vez de mais estreias no elenco: José Augusto, filho médico de José Inocêncio; Egídio, filho do falecido Firmino; Damião, matador de aluguel, e Tião Galinha, que chega a Ilhéus com sua mulher Joana.

Confira a seguir como será a primeira cena com eles e outros acontecimentos da semana.