Onde está José Augusto em Renascer? Veja o que faz o filho de Inocêncio

A novela Renascer está na segunda fase, com muitas reviravoltas para os personagens da família de José Inocêncio. Saiba o que aconteceu com José Augusto

Os irmãos José Bento (Marcello Melo Jr), José Augusto (Renan Monteiro), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva) têm seus conflitos particulares, mas seguem tendo impacto na vida do pai.

A segunda fase da adaptação da novela da Rede Globo, Renascer, começou no último dia 5 de fevereiro, cheia de mistérios e novidades para o público que acompanha a história. Além da chegada de Mariana , outra acontecimento deve mexer com a família de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Por onde anda José Augusto?



Na versão atual, o sumiço de um dos herdeiros vai ser notado no capítulo que José Inocêncio vai reunir os filhos para revelar que vai casar com Mariana (Theresa Fonseca), e José Augusto não comparecerá.

O filho vai se afastar da família devido a um segredo que guarda e não vai se justificar com o pai sobre sua falta. José Inocêncio ficará chateado e demonstrará seu desapontamento durante os próximos capítulos com um dos Josés, que não fez questão de se reunir com a família.

Na trama, José Augusto é um médico que só se formou para satisfazer o desejo do pai. Com isso, o jovem vai passar por diversas situações problemáticas.

Uma delas é que Zinha (Samantha Jones) acusa José Augusto de ter provocado a morte de seu pai, Jupará (Evaldo Macarrão). Por medo, ele teria se recusado a fazer uma cirurgia no homem no momento em que ele precisava.