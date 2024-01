Jada Pinkett Smith diz que tapa do marido Will no Oscar salvou seu casamento

Na cerimônia do Oscar de 2022, Will Smith deu um tapa no rosto de Chris Rock após o humorista fazer piada sobre os cabelos de Jada, que tem alopecia

"Aquele momento da merda batendo no ventilador é quando você vê onde você realmente está. Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que eu nunca o abandonarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?" Jada Pinkett Smith

Na cerimônia do Oscar de 2022, que aconteceu no dia 27 de março, Will Smith invadiu o palco do evento e deu um tapa no rosto de Chris Rock, por ele ter feito uma piada sobre a sua mulher, um incidente que viralizou e deixou o público se questionando se teria se tratado de uma encenação.

Ao apresentar o prêmio de melhor documentário com uma breve cena de comédia, Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme de 1997 "GI Jane", conhecido no Brasl como "Até o Limite da Honra". A atriz raspa o cabelo por conta da alopecia, doença que acarreta em perda de pelos.

No momento, que deixou um clima constrangedor no teatro, Smith caminhou até Rock e lhe deu um tapa no rosto, antes de retornar ao seu lugar ao lado de Jada e gritar obscenidades.

"Mantenha o nome da minha mulher fora da sua boca", gritou Smith, o que levou os produtores a cortar o áudio da transmissão pela TV por alguns segundos.

Alopecia: entenda condição que afeta Jada Smith, esposa de Will Smith

A alopecia é uma condição autoimune que pode ser causada por diversos fatores e está associada à queda de cabelos e pelos do corpo, acometendo homens e mulheres. A atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, por sofrer com a alopecia, optou por raspar os cabelos.