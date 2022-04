Will Smith decide se internar para lidar com rejeição após tapa

A cerimônia do Oscar, que aconteceu no dia 27 de março, ficou marcada pelo episódio do tapa de Will Smith em Chris Rock e tem prejudicado a carreira do ator

Uma semana após a 94ª cerimônia do Oscar, que ficou marcada pelo tapa de Will Smith dado em Chris Rock, foi divulgado que o ator de "King Richard: Criando Campeãs" decidiu se internar em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos. Smith deu um tapa em Rock após o comediante fazer piada com a aparência da esposa do ator, Jada Pinkett Smith, que tem alopecia e raspou os cabelos devido a doença.

De acordo com o jornal The Sun, Smith optou se internar para lidar com a rejeição que vem sofrendo após o episódio no Oscar. Dois dias depois da cerimônia, ele se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas pelo tapa. "Minhas ações na apresentação Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos", disse.

Uma carta enviada aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, assinada pelo presidente, David Rubin, e a diretora-executiva, Dawn Hudson, declarou: "Estamos revoltados e indignados porque isso [a cerimônia] foi ofuscado pelo comportamento inaceitável e agressivo no palco de um indicado".



Na última sexta-feira, 1º de abril, Smith apresentou sua renúncia à Academia de Hollywood. "Estou renunciando à filiação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e acatarei quaisquer consequências que o conselho considerar apropriadas", escreveu em comunicado publicado na revista Variety.

