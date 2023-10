Jada Pinkett Smith revela que está separada de Will Smith desde 2016

Os atores americanos Will Smith e Jada Pinkett Smith estão separados desde 2016 - seis anos antes do infame tapa do Oscar - revelou Pinkett Smith em uma entrevista que foi ao ar nesta quarta-feira (11).

O poderoso casal de Hollywood ficou sob os holofotes na cerimônia do Oscar do ano passado, quando o astro foi até o palco e agrediu o comediante Chris Rock por fazer uma piada sobre sua esposa.

Mas o casal já vivia "vidas totalmente separadas" por anos antes do notório incidente, contou Pinkett Smith à NBC News.