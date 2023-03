Chris Rock debocha de Will Smith e Jada: 'Indignação seletiva'

Chris Rock criticou a postura de Will Smith novamente, desta vez apontando supostos problemas no casamento dele com Jada

Um ano depois do marcante tapa que Will Smith deu em Chris Rock, na cerimônia do Oscar de 2022, o comediante respondeu o ator afirmando que ele tem "indignação seletiva" no especial da Netflix "Selective Outrage", que estreou neste sábado, 4.

No palco do teatro Hippodrome, em Baltimore, Estados Unidos, o comediante começou brincando sobre ponderar suas piadas a fim de não ofender ninguém. "As pessoas dizem sempre que as palavras magoam... quem diz que as palavras magoam nunca levou um murro na cara", disse em referência ao tapa que recebeu de Smith.

Em sequência, na sua apresentação, Rock disse que o tapa que recebeu do ator teria mais a ver com o momento que ele e Jada enfrentavam no próprio relacionamento do que na piada feita no palco da cerimônia do Oscar.

Segundo o comediante, Smith havia sido alvo de chacotas após um episódio do podcast de sua esposa, no qual os dois falaram sobre uma infidelidade.

"Por que faria isso?", Rock argumentou, insistindo que, após o episódio do podcast, Pinkett Smith foi chamada de "predadora", entre outros nomes. O comediante afirmou ainda que tentou consolar Smith após o caso se tornar público.

Will e Jada tiveram uma abertura no casamento por um período, quando ela se relacionou com o rapper Alsina. Chris Rock usou esse momento do casal para falar da traição e justificar a agressão de Will na no Oscar.

"Will Smith pratica indignação seletiva, porque todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que eu não tive merda nenhuma a ver com aquela merda toda. Eu não tive nenhum 'envolvimento' [expressão usada por Jada pare se referir ao relacionamento com Alsina]. A esposa dele estava transando com o amigo do filho", afirmou Rock.

