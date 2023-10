Jada Smith diz que não acreditou no tapa de Will em Chris Rock

A atriz Jada Pinkett revelou ter achado que o tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022 era uma encenação

Um dos momentos que parou Hollywood em 2022 voltou a ser notícia. A atriz Jada Pinkett revelou à revista People que ficou surpresa com o tapa de Will Smith em Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar.

Assim como o público que acompanhava o evento, a artista comentou ter achado que briga entre os atores fosse uma encenação. “Eu pensei: ‘Isso é uma peça teatral, não tem como o Will bater nele’”. Jada afirmou que só notou a seriedade na situação quando Will Smith retornou para a cadeira.

O tapa em questão se deu após o comediante Chris Rock, que era apresentador do Oscar 2022, fazer uma “piada” sobre Jada ter raspado os cabelos. Will Smith, então marido de Jada, então se levantou e bateu no rosto de Chris, ao voltar para cadeira falou: “Tire o nome da minha mulher da sua boca!”.