Will Smith é banido do Oscar por 10 anos após tapa em Chris Rock

O ator Will Smith foi banido do Oscar e de todos os eventos relacionados à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por uma década

Will Smith foi banido por uma década do Oscar e de todos os outros eventos relacionados à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 8 de abril.

O posicionamento da organização aconteceu depois que o ator deu um tapa em Chris Rock durante a cerimônia de uma das maiores premiações da indústria cinematográfica internacional.

Na data, o comediante falou sobre Jada Pinkett Smith, que é careca por causa de seu diagnóstico de alopecia areata, uma doença autoimune que causa a perda de pelos. O ator fez uma referência à possível presença dela em uma continuação do filme “Até o Limite da Honra” (1997), em que Demi Moore aparece sem cabelo.

Com a situação, Will Smith subiu ao palco e bateu no rosto de Chris Rock. Ao se sentar, o ator de “Aladdin” gritou: “Tire o nome da minha mulher da sua boca”.

Apesar do posicionamento da Academia, o protagonista de “King Richard: Criando Campeãs” continuará com o prêmio que ganhou na última cerimônia.

“O Conselho decidiu, por um período de 10 anos a partir de 8 de abril de 2022, que o Sr. Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa da Academia, pessoalmente ou virtualmente, incluindo, entre outros, o Oscar”, anunciou a instituição em nota oficial.

“Queremos expressar nossa profunda gratidão ao Sr. Rock por manter a compostura em circunstâncias extraordinárias”, continuou o texto.

“Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo maior de proteger a segurança de nossos artistas e convidados e restaurar a confiança na Academia. Também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos e impactados”, finalizou.



