Wanessa Camargo lança novo álbum após polêmicas na vida pessoal

A cantora Wanessa Camargo ficou entre os assuntos mais comentados no final de 2022 devido ao término do casamento com o empresário Marcus Buaiz, e o retorno do namoro com Dado Dolabella, seu ex-namorado durante os anos 2000.

Passados alguns meses após ser o centro das atenções na mídia, a filha de Zezé di Camargo, agora, pretende deixar seu novo legado com um álbum que conta sua trajetória e o renascimento como mulher, lançado nesta sexta-feira, 28.

"Vinha de uns anos para cá me sentindo desestimulada para fazer um trabalho musical. Não sabia o que queria falar ou gravar. (...) Estava em um limbo, sem inspiração, sem vontade... Era como se eu estivesse anestesiada, morta em vida. Minha única força eram os meus filhos. Não tinha vaidade, vontade de me cuidar... Precisei buscar quem eu era para me sentir viva", disse em conversa à revista Quem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a separação após 17 anos, a cabeça de Wanessa acabou mudando completamente, transformando-a em uma nova mulher para conseguir colocar, novamente, sua carreira nos trilhos.

"Tinha muita coisa na cabeça e a minha vida pessoal estava tomando conta de tudo. Depois da minha separação, vi minha vida se transformar em 360 graus. Só depois que comecei a resolver a minha vida pessoal internamente e externamente me deu vontade de voltar a trabalhar e cantar de novo", desabafou.

Intitulado “Livre”, o novo álbum de Wanessa Camargo está disponível em todas as plataformas digitais.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags