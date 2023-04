Carmo Dalla Vecchia revela ter se descoberto gay aos 12 anos

Casado há 17 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia revelou que fez sexo somente com homens durante toda a vida

O ator Carmo Dalla Vecchia revelou detalhes da descoberta de sua sexualidade durante entrevista ao podcast "Papagaio Falante". Ele, que é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, contou que se descobriu gay ainda aos 12 anos de idade.

"Imagina, no interior do Rio Grande do Sul, falei: 'Ferrou! Caramba, eu sou viado'", disse o ator, atualmente com 51 anos de idade, complementando que não teve problemas com os pais por conta da sua sexualidade.

Carmo também revelou que teve várias namoradas, mas nunca fez sexo com uma mulher. "O meu corpo sempre funcionou para todos os lados possíveis. Tive muitas namoradas, até tinha atração, mas na hora (do sexo), não rolou", contou ele durante a entrevista.

Em março, Carmo celebrou os 17 anos de casamento com João Emanuel Carneiro, autor das novelas de sucessos como "Avenida Brasil" e "A favorita". Eles são pais de Pedro, de 3 anos, fruto de uma barriga de aluguel.



