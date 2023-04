Bruna Marquezine e Zendaya postam foto juntas e fãs reagem

O encontro entre Zendaya e Bruna Marquezine finalmente aconteceu. Na noite desta terça-feira, 25, as atrizes se conheceram durante os bastidores do CinemaCon, evento organizado pela Warner Bros., que reuniu vários astros de Hollywood.

Nomes como Margot Robbie, Ryan Gosling, Oprah Winfrey, Xolo Maridueña, Timothée Chalamet e Jennifer Lawrence também estiveram presentes no evento realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz brasileira esteve no CinemaCon para promover, juntamente com o ator Xolo Maridueña e o diretor Angel Manuel Soto, o novo filme de super-heróis da DC: "Besouro Azul".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Zendaya passou pelo tapete do evento junto com Timothée Chalamet para divulgar “Duna: Parte 2”. Na ocasião, também foi exibido, com exclusividade, o primeiro trailer do filme dirigido por Denis Villeneuve.



Bruna Marquezine, que já havia compartilhado ser fã de Zendaya, publicou no Story do seu Instagram, as fotos do encontro com a atriz estadunidense.

a zendaya ainda repostou a foto com a bruna nos stories sabe pic.twitter.com/dI5nCCmibM — heroina do lixo (@heroinadolixo) April 26, 2023

e a bruna marquezine que realizou o sonho dela de conhecer a zendaya pic.twitter.com/uVDiaP68NK — keka (@raredser) April 26, 2023 Zendaya e Bruna Marquezine juntas todas besties REPITO zendaya e Bruna Marquezine juntinhas pic.twitter.com/PcXItmMHkU — clara (@_cmmendess) April 26, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags