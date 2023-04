Bonnie Wright, a Gina Weasley de 'Harry Potter', anuncia gravidez

Bonnie Wright, que interpretou Gina Weasley na franquia de filmes "Harry Potter", anunciou gravidez do primeiro filho

A atriz britânica Bonnie Wright, que interpretou Gina Weasley na franquia de filmes “Harry Potter”, divulgou que está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 28, em publicação no seu perfil do Instagram.

“Vamos ter um bebê! Estou tão animada para compartilhar esta bela terra com ele ou ela. Que jornada maluca e honrosa é a gravidez, transformar-se para abrir espaço para uma nova vida", escreveu a atriz, que é casada desde 2022 com o fotógrafo e cinegrafista Andrew Lococo.

No início desta semana, Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, foi fotografado junto com a esposa, a também atriz Erin Darke, e seu recém-nascido. Do elenco principal de “Harry Potter”, Bonnie, Daniel e Rupert Grint, que interpretou Rony Weasley, já são pais.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags