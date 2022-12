Briga em 2022: relembre os 10 maiores barracos do ano

Já estamos quase no fim de 2022 e não podemos negar que este ano foi repleto de acontecimentos marcantes, inclusive de brigas das mais diversas formas.

As tretas ocorreram tanto no meio artístico quanto nas classes mais bem remuneradas da sociedade.

Palco para diversos desentendimentos entre os famosos, o ano de 2022 foi memorável e O POVO separou 10 das maiores confusões. Confira:

Briga em 2022: relembre os barracos do ano

Entenda como e porque cada briga aconteceu:

Jojo Todynho x vizinha

O clima pesou para a vizinha da avó da cantora Jojo Todynho. A briga aconteceu após a ex-participante de A Fazenda ir na casa da avó, que mora em Bangu, no Rio de Janeiro, e ouvir do portão a mulher falando mal do seu hit "Que tiro foi esse?".

A influenciadora gritou com a moradora na calçada, acusando-a de ter falado mal dela e do irmão na internet, e afirmou ter ido tirar satisfação com a mulher por ela ter a exposto.

Na última quinta-feira (13), Jojo Todynho foi às redes sociais, e compartilhou registros de uma briga que teve com uma antiga vizinha que a ofendeu nas redes sociais pic.twitter.com/cvlqe4ttkB — Diário Online (@doldiarioonline) October 14, 2022

Gretchen x homem que estacionou em frente à sua casa

A cantora que já foi alvo de várias polêmicas ao longo de sua carreira deixa o ano de 2022 com alguns barracos na sua conta.

A briga viralizou após um vídeo divulgado na internet mostrar Gretchen discutindo com um homem ao lado de sua casa, por ter parado na frente de seu portão - onde, inclusive, tem uma placa de "proibido estacionar". A cantora se pronunciou sobre o caso e revelou que a atitude do homem provocou sua revolta.

eu queria uma câmera 24 horas gravando tudo do dia a dia da gretchenpic.twitter.com/TqXzot3Qkb — Acervo Memes Parody Account (@acervommes) November 4, 2022

Hadbala x Vini Büttel

O ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, e o ex-peão Vini butel protagonizaram uma briga no meio de uma gravação para um programa chamado "Celeiro da Justiça" da Record TV.

Na ocasião, ambos estavam comentando sobre os acontecimentos da edição de 2022 do reality A Fazenda, até que uma discussão começou evoluindo para uma briga corporal entre os dois.

Na gravação também estavam presentes Liziane Gutierrez, que participou da 13ª edição, e Lucas, que foi eliminado recentemente na temporada atual do reality da emissora. A gravação do programa foi interrompida e não deve ser exibida.

Casagrande x Tiago Leifert

A briga entre o comentarista Walter Casagrande e o jornalista Tiago Leifert começou após o ex-jogador fazer uma série de críticas aos jogadores da seleção brasileira, depois de viralizar que os atletas estavam comendo bife com ouro durante a Copa do Mundo no Catar. Na ocasião, Leifert também foi citado por Casagrande.

O jornalista rebateu as críticas feitas por Casagrande em uma coluna postada no portal "Uol", em que o comentarista escreveu que Tiago o prejudicou na tentativa de favorecer outros comentaristas. Falou até que o jornalista dava "carteirada".

Em postagem no Instagram, Leifert rebateu alegando que as acusações de Casagrande eram todas mentiras.

Will Smith x Chris Rock

Durante a cerimônia do Oscar em março deste ano, Chris Rock fez uma brincadeira com o visual de Jada, esposa de Will Smith, e acabou levando um tapa ao vivo do ator.

Como resultado do tapa, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu que Smith não poderá comparecer ao Oscar nos próximos dez anos.

Apesar de ter pedido desculpas publicamente a Rock, o comediante disse não estar pronto para falar sobre o ocorrido.

Passado ainda com essa treta do Will Smith e Chris Rock no #Oscars pic.twitter.com/5j3SQOlVQ1 — PEDRAO (@Itspedrito) March 28, 2022

Anitta x Zé Neto

A cantora Anitta e o cantor de sertanejo Zé Neto tiveram uma série de farpas trocadas após polêmicas envolvendo shows milionários em cidades pequenas brasileiras.

Tudo começou com uma fala de Zé Neto durante um show em Sorriso, no Mato Grosso, em maio deste ano, quando o cantor lançou uma provocação sobre a Lei Rouanet e os artistas que precisam "fazer tatuagem no toba" para mostrarem se estão bem ou mal.

Após a fala do cantor, começou uma discussão acerca do uso de verbas públicas em shows sertanejos, até que, Ministério Público do Estado de Roraima abriu investigação sobre a contratação do cantor Gusttavo Lima na cidade de São Luiz (RR), com cachê fixado em R$ 800 mil.

Anitta x Melody

Anitta volta a figurar na lista dos barracos de 2022. Dessa vez com a cantora Melody. E os desentendimentos entre as duas se estenderam pelo ano. Em um deles envolveu a compositora norte-americana Nija Charles.

O centro da polêmica é "Assalto Perigoso", da Melody, que é uma versão da canção"Positions", de Ariana Grande. Após publicações de fãs da Anitta "denunciando" o plágio para os compositores da faixa original, a versão piseiro do hit internacional começou a ser retirada dos serviços de streaming.

A discussão entre as duas cantoras brasileiras começou quando Anitta iniciou um debate sobre não defender o PT, mas votar no Lula nas eleições presidenciais.



Simone x Simaria

Simone e Simaria decidiram colocar fim na parceria. Porém, não foi repentino. A relação das irmãs já parecia estar abalada há um tempo. A situação ficou mais evidente depois de muitos atrasos em shows e desentendimentos em cima do palco.

O afastamento das duas já hava sido notado por alguns fãs da dupla, o que foi rebatido pela própria Simone. Toda a polêmica envolvendo a dupla sertaneja teve seu ponto alto após Simaria conceder uma entrevista para o jornalista Léo Dias, em que contou detalhes da relação fraterna e profissional das duas.

João Guilherme x Leonardo e madrasta

Uma briga entre o ator João Guilherme e seu pai, o cantor Leonardo, mostrou que até os famosos se desentendem com parentes por causa da política.

A treta começou após Leonardo demonstrar apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. Seu filho, por outro lado, não concorda com o pai. João Guilherme rebateu em suas redes sociais o posicionamento político do seu progenitor.

João havia feito outra publicação a respeito da atitude de seu pai: “Hoje tô triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego”. Após publicação, Poliana, mulher de Leonado, publicou uma nota de repúdio sobre a fala de João Guilherme e em defesa do seu marido.

Paulo André x Maíra Cardi

No início do ano, a paz e o amor até que reinaram dentro da casa mais vigiada do Brasil. Mas o clima de harmonia não foi o mesmo após o fim do programa.

O ex-participante do BBB 22, Paulo André - que ficou em segundo lugar - se envolveu em uma série de desentendimentos com Maíra Cardi, até então esposa do campeão do reality da Globo, Arthur Aguiar,

Tudo começou após o atleta olímpico não aceitar que Maíra desse um quarto de bebê completo para seu filho, gerando um desconforto na influenciadora que se manifestou nas redes sobre o acontecido.

Outra treta que repercutiu entre os dois foi a de um convite de aniversário supostamente recusado por Arthur Aguiar.

Na ocasião, P.A afirmou ter convidado o campeão do BBB 22 para seu aniversário, mas que Arthur não teria confirmado sua presença.

Maíra saiu em defesa do marido alegando que esse convite nunca teria chegado aos dois, o que foi refutado pelo vice-campeão que mostrou prints das mensagens em que convida o ex-amigo.

