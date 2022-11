Vini Buttel e Hadbala brigam durante gravação de programa

Durante a gravação do programa "Celeiro da Justiça" da TV Record, o ex-BBB Hadson e o ex-Fazenda Vini Buttel entraram em briga física nesta quarta-feira, 9. A troca de agressões teria começado após uma discussão entre eles e Lucas Santos, ex-Fazenda.

Um vídeo que está repercutindo nas redes sociais, é possível ver uma briga generalizada com muitas pessoas tentando barrar as agressões. Segundo o portal “Na Mira”, os ex-fazendeiros estavam discutindo com Hadson, que se estressou com a situação e começou a briga física com Lucas e Vini.

Uma imagem compartilhada por internautas mostra Vini Buttel ensanguentado. Segundo o portal, Hadbala também seria se machucado e ambos necessitam de atendimento médico.

Os dois foram atendidos separadamente para que não houvesse mais discussões. No vídeo, Lucas Santos aparece ao fim com as falas: “Sangrou o cara. Pode chamar a polícia”.



GENTE O HADBALA E O VINI DA FAZENDA BRIGANDO NA RECORD pic.twitter.com/SZQtkuR0zV — PEDRAO (@Itspedrito) November 9, 2022

