Casagrande rebate Tiago Leifert: "Vou refrescar sua memória"

Após Tiago Leifert publicar no seu perfil do Instagram um texto desmentindo acusações sobre ter perseguido e maltratado Walter Casagrande na TV Globo, o ex-jogador respondeu ao apresentador em sua coluna online nesta quinta-feira, 8, relatando histórias vividas pelos dois.

Com o título “Tiago, só vou refrescar sua memória e chega: quero paz na minha vida!”, Casagrande escreveu sobre a relação com o ex-apresentador afirmando que é “a última vez que toca no assunto”.

O ex-jogador lembra de quando ele e Leifert apresentaram, em 2009, o programa Globo Esportes juntos nos dias de sexta-feira. “O Mora nos chamou na sala dele e deu essa ordem, porque você só queria o Caio Ribeiro (e quero deixo claro que o Caio não tem nada a ver com isso)”, destaca. Caio Ribeiro é locutor e comentarista esportivo da Globo.

Ainda sobre o programa esportivo, ele afirma que houve um episódio em que o ex-apresentador “chamou todos para a frente das câmeras” e excluiu Casagrande: “Ficou claro que eu não era bem-vindo ali”.

Outras histórias lembradas por Casagrande

Casagrande relembrou também um caso de 2011 quando ambos participaram de um programa ao vivo após uma partida da Copa América. Na ocasião, o ex-jogador usava uma camisa diferente das demais pessoas no programa por ter achado a original.

“Quando aparecemos eu, Galvão e Arnaldo, você riu da minha blusa, dizendo que eu estava com o colete ao contrário, em uma forma de me ridicularizar no primeiro bloco. No segundo bloco, o diretor disse assim: agora é o Thiago e o Casão. E você simplesmente abandonou o estúdio, me deixando falando sozinho. E aí o Galvão me acudiu”, contou.

Além desses casos, Casagrande falou sobre um episódio em que supostamente Leifert, ele e mais oito pessoas estariam juntos comendo pizza na casa do Faustão. O ex-apresentador teria cumprimentado todos ao sair, exceto o ex-jogador.

“Em relação ao que relatei sobre a revista QG, entendo você não querer assumir que foi até a direção pedir a minha cabeça por causa do meu texto. Até porque o diretor disse que cada um tinha dado a sua opinião. Mas é simples: quem se interessar pode pegar as datas das nossas colunas e ver a data que em que você saiu", contou em seguida.

“Vou refrescar sua memória mais uma vez”

Casagrande falou que iria “resfrescar a memória” de Tiago Leifert mais uma vez e que as pessoas da TV Globo que ele também havia destratado já estavam fora da emissora.

“Não quero entender que você está sendo mentiroso. Prefiro achar que você está com algum problema de memória. Bom, Tiago, não quero mais tocar nesses assuntos. Agora chega, porque só quero paz na minha vida”, finalizou.

