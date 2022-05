Simone e Simaria se desentendem durante gravação de programa; ouça

As duas artistas divergiram no Programa do Ratinho durante apresentação de "Amiga", nova faixa da dupla, que pertence ao EP "Bar das Coleguinhas 2"

As irmãs Simone e Simaria interromperam a gravação do Programa do Ratinho após desentendimento durante apresentação da música "Amiga", que viralizou nesta semana. Na hora do dueto, Simaria teve problemas com a voz e Simone sugeriu cancelar a apresentação. A informação foi divulgada pelo site TV Pop.

"Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação", interrompeu Simaria, sem conseguir atingir as notas dos vocais de "Amiga".

“Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, sugeriu a irmã. Simaria rebateu: "Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer". Simone, então, pontuou: “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar”.

Ratinho tentou interferir, quebrando o clima, mas Simaria continuou falando da situação embaraçosa. "Por trás de uma dupla tão incrível de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam porque as pessoas acham que são só flores e não funciona assim", afirmou a coleguinha.

O jornalista Léo Dias divulgou em perfil no Instagram a conversa das duas:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

A nova música de Simone e Simaria traz um desabafo de uma mulher em meio a um relacionamento amoroso, enquanto a amiga tenta dar conselhos sobre a situação. No entanto, o desfecho da canção traz uma reviravolta e transforma a performance da dupla em uma verdadeira novela.

A faixa faz parte do EP "Bar das Coleguinhas 2". Gravado em 2020, o projeto teve seu lançamento adiado por conta da pandemia de Covid-19, mas foi finalmente lançado no fim de abril. No vídeo de "Amiga", publicado no YouTube, Simone e Simaria incorporam as personagens da música e sentam frente a frente para cantar os versos da canção.



A reviravolta exposta no fim da música leva o público à loucura. No vídeo, é possível ver pessoas boquiabertas. Não só quem esteve presente na gravação, mas a internet também ficou perplexa com a performance das coleguinhas, o que fez com que o vídeo viralizasse. No YouTube, o clipe já conta com mais de 3 milhões de visualizações.

Assista ao vídeo de "Amiga":

