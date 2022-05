PA ingrato? Atleta nega presente de Maíra Cardi: "Tantas famílias precisam"

A coach havia oferecido um quarto decorado para o filho do atleta quando ele ainda estava no BBB 22

Enquanto Paulo André ainda estava no Big Brother Brasil, Maíra Cardi decidiu presentear o filho de oito meses do atleta com um quarto decorado. No entanto, ao sair do reality show, PA optou por recusar o gesto. Através de uma nota, ele explicou que há pessoas que realmente precisam dessa ajuda e presenteá-las em seu lugar seria mais justo.

Ao anunciar o gesto semanas atrás, Maíra chegou a dizer que queria dar o quarto decorado para Peazinho, como é apelidado o filho de PA, como forma de agradecimento à amizade do atleta com Arthur Aguiar dentro do BBB 22. A coach chegou a afirmar que já tinha fechado parceria com várias marcas. No entanto, a equipe de PA aguardou sua saída para que ele decidisse se iria aceitar o presente.

"Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho", explicou o atleta em resposta ao perfil Gossip no Insta. "Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo", afirmou.

"Eu tenho trabalhado muito nesses últimos dias, e só consegui parar agora para ficar com a minha família. Esse foi o primeiro fim de semana que estou com eles em casa. Combinei de não falarmos sobre tudo que tá acontecendo na minha vida esses dias e apenas aproveitarmos o nosso momento juntos. Não consegui resolver muita coisa", explicou. "Eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam... Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso", disse.

