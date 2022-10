João Guilherme critica apoio de Leonardo a Bolsonaro: "Me enoja"

Filho caçula do cantor sertanejo utilizou as redes sociais para repudiar o ato do pai. Leonardo visitou o Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta segunda-feira, 17

Depois do cantor Leonardo declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em visita ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 17, o ator e influenciador João Guilherme repudiou o ato do pai nas redes sociais. "Hoje tô triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos. Mas joga no time errado e está cego", escreveu em publicação no Twitter.

João Guilherme apoia publicamente o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mencionou as polêmicas recentes de Bolsonaro em sua fala. "Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatório, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei".

Sobre o assunto Rihanna está na trilha sonora de "Pantera Negra 2", afirma site

Pitty tem show marcado em Fortaleza para janeiro de 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caçula de Leonardo ainda citou as irmãs e sobrinhas. "É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos... ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem só um delírio". Por fim, João pediu perdão pelo posicionamento do sertanejo. "Peço desculpas pela falta de educação e sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão" .

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

O intérprete de “Não Aprendi a Dizer Adeus” visitou o presidente na manhã desta segunda-feira, 17, ao lado do cantor Gusttavo Lima. "Eu venho aqui trazer do fundo do meu coração o apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro", disse. Os sertanejos direcionaram o discurso aos seguidores, buscando aumentar o número de votos do candidato pelo PL.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags