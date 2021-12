"Irreconhecíveis": Anos antes da fama, Gkay e Juliette posaram juntas para foto na Paraíba

Com aparências diferentes, as influenciadoras foram classificadas por alguns internautas como "irreconhecíveis" no registro

Por essa, ninguém esperava. A ganhadora do BBB 21, Juliette Freire, e a influenciadora, Gkay, foram encontradas em um antigo registro, “antes da fama”, na inauguração de um salão de beleza na Paraíba.

Sobre o assunto Deolane Bezerra se muda para mansão de R$ 8,7 milhões em São Paulo

Farofa da Gkay: Viih Tube beijou oito pessoas em dois dias de festa

Com flores e abraço, Carlinhos Maia e Gkay reconciliam amizade em Fortaleza

Tretas, Aviões e dark room: tudo que foi assunto na Farofa da Gkay

Com aparências diferentes, Juliette com os cabelos loiros e Gkay morena, ambas foram classificadas por alguns internautas como “irreconhecíveis” na foto. O registro foi feito cinco anos antes da sister entrar no reality show e da influencer, que é dona da "Farofa da Gkay", viralizar nas redes sociais com os vídeos de humor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na época em que o Big Brother 21 era transmitido, a Gessica Kayane declarou sua torcida pela conterrânea e fez questão de expressar sua vontade em conhecer Juliette. Até então, Juliette somava 16 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Gkay tinha pouco mais de 14 milhões. Atualmente, Gkay tem 16 milhõesde seguidores, e Juliette, 30 milhões.



Tags