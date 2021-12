Xand Avião e Solange Almeida planejam música juntos, diz colunista

A reconciliação entre Solange Almeida e Xand Avião deu o que falar: a dupla não se falava há dois anos e, com o encontro, fãs especularam sobre um possível retorno musical. Segundo a colunista Fábia Oliveira, uma faixa colaborativa entre os dois cantores estaria sendo preparada. Solange e Xand cantaram juntos durante a Farofa da GKay, ocorrido em Fortaleza entre domingo, 5, e terça-feira, 7.



A revelação da jornalista aconteceu durante o programa de hoje, quinta-feira, 9, do quadro “A Hora da Venenosa”, da TV Record. O apresentador Erlan Bastos revelou ter enviado uma mensagem para Xand sobre o reencontro com Solange. Ele o questionou quanto à possibilidade de uma turnê reunindo a dupla em 2022. Xand, segundo mostrou o jornalista, foi evasivo e negou a possibilidade de shows com Solange devido às suas agendas ocupadas de trabalhos para o próximo ano.

Ao ouvir a resposta enviada pelo forrozeiro, Fábia proferiu: “Já que o Xand Avião fez boca pequena, eu vou abrir a boca de jacaré!”. Ela então revelou que os ex-companheiros da Aviões do Forró estariam planejando uma parceria musical. “Rola nos bastidores que vem um feat de Xand Avião e Solange Almeida… Isso vai dar muito bom! Eles são ótimos, são dois artistas sensacionais, claro que vai dar bom!”, disse ela.

Xand e Solange: briga judicial separou dupla

Xand e Solange cantaram juntos na terça, 7, após mais de quatro anos desde a última vez em que dividiram um palco, em março de 2017, em Luis Correia, no Piauí. Além disso, os dois não mantinham contato há dois anos. Sua amizade de longa data foi abalada após a saída de Solange da Aviões do Forró, que resultou em uma batalha judicial. Após 14 anos, em 2017, a cantora deixou o grupo para fazer carreira solo.



Em 2019, ela entrou na Justiça solicitando uma indenização de R$ 5 milhões pelos direitos da banda; em resposta, por processada com um valor estimado em R$ 17 milhões com a justificativa de que o grupo havia tido prejuízos após sua saída. Na época, os contatos de Xand foram bloqueados por Solange e a cantora também revelou situações desconfortáveis que passou depois de deixar o grupo.



