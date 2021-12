Tretas, Aviões e dark room: tudo que foi assunto na Farofa da Gkay

Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias foi a Farofa da Gkay, evento que a influenciadora e atriz Gessyca Kayane, a Gkay, realizou no Marina Park Hotel, em Fortaleza, de domingo (05/12) até a terça (07/12), reunindo diversas celebridades. Das tretas às reconciliações, das pegações às manifestações políticas, saiba os principais acontecimentos dos três dias de festa.

Conheça a Gkay

Comemorando aniversário no dia 3 de dezembro, Gkay costuma realizar o evento todos os anos para celebrar a data com amigos e famosos. É a primeira vez que a festa acontece em Fortaleza e com três dias de duração. Nascida na Paraíba, ela tem 29 anos e ficou conhecida por postar vídeos engraçados nas redes sociais e chegou a realizar shows de humor. Também já participou da sitcom brasileira "Os Roni" e do filme "Carnaval" da Netflix.

Shows

Com um line-up de fazer inveja a muitos festivais, a Farofa da Gkay contou com muitos artistas que são sucesso no cenário nacional. O primeiro dia contou com show de Alok e Pedro Sampaio. O segundo dia foi marcado por sucessos do forró, como Xand Avião e Wesley Safadão, além de Zé Felipe, É O Tchan e Simaria. O último dia contou com Kevinho e Leo Santana.

Tretas

Antes mesmo de começar, a Farofa já tinha gerado polêmicas. O dançarino Alisson Jordan e a influenciadora Pamela Drudi questionaram a gratuidade do evento, após Gkay ter informado que seria tudo na sua conta. Eles afirmaram que "era nada de graça" e deixaram a anfitriã furiosa, que considerou a possibilidade de expulsá-los da festa. No entanto, Alisson buscou a atriz para pedir desculpas e eles se resolveram.

Quem também não levou desafora para casa foi Deolane Bezerra. A advogada afirmou que a Rainha Matos, blogueira que gerencia uma página de fofoca, teria falado mal dela em uma live, além de dizer que não a chamava de "doutora" porque ela não tinha doutorado. Deolane foi atrás da influenciadora e questionou se ela iria falar na sua frente. Nas redes sociais, Rainha Matos disse que só fez o comentário porque Deolane havia desmerecido seu trabalho em um podcast.

Política

Além da treta, Deolane também virou assunto por conta de manifestação política. Não é novidade que a advogada é defensora do ex-presidente Lula e já afirmou diversas vezes que irá votar no político caso ele se candidate no próximo ano. Ao encontrar com Gil do Vigor na Farofa, ambos prestaram seu apoio a Lula: “Nem direita, nem esquerda, é Lula!”. Ex-BBB Arthur Picoli também aproveitou o encontro com Gil para demonstrar apoio sobre possível candidatura de Lula.

Pegação

Como a festa permitia o uso de celulares, a internet ficou cheia de vídeos e fotos de diversos influenciadores que trocaram beijos nos três dias de festa. Mas o destaque ficou com Viih Tube, que foi considerada a maior pegadora do evento por diversos influenciadores. A youtuber chegou até a receber a "coroa da Jennifer", alter ego de Bianca Andrade que já foi considerada uma das maiores pegadoras em edições anteriores. Nos dois primeiros dias, Viih Tube afirmou que teria ficado com oito pessoas.

Reconciliações

O que a vida separou, a Farofa da Gkay reuniu. Um dos maiores destaques do evento foi a reconciliação entre celebridades. Por exemplo, Solange Almeida e Xand Avião, que por mais de uma década cantaram juntos no "Aviões do Forró", tiveram o relacionamento estremecido após a saída da cantora e de uma ação judicial que ela moveu contra o grupo. No entanto, durante a apresentação do cantor na Farofa, Solange foi levada até o palco, onde ambos se abraçaram e cantaram juntos.

Além deles, Bianca Andrade e Thaynara OG também fizeram as pazes. As duas não se falavam há anos, mas nunca revelaram o motivo do distanciamento. Ao se reencontrarem na festa, gravaram vídeos juntas e Thaynara disse que depois explicaria tudo que aconteceu.

No último dia, foi a vez da própria Gkay se reconciliar com Carlinhos Maia. Apesar de ser amigos de longa data, os dois se afastaram nos últimos anos. A influenciadora chegou a dizer que gostaria que ele fosse à festa, mas que acreditava que ele não iria porque o marido do humorista, Lucas Guimarães, não gostava dela. No entanto, Carlinhos a surpreendeu no último dia e apareceu com um buquê de flores. Ela se emocionou e ressaltou o quanto é grata por tudo que ele fez para ela.

