Farofa da Gkay: Deolane e Gil do Vigor manifestam apoio a Lula durante festa em Fortaleza

A advogada Deolane Bezerra e o ex-BBB Gil do Vigor estiveram juntos na Farofa da Gkay, festa de três dias em um hotel em Fortaleza com inúmeros famosos. Além de inúmeros vídeos de episódios inesperados, os famosos aproveitaram o momento para exaltar o ex-presidente Lula (PT) em sua possível disputa nas eleições de 2022.

“O que faltava no Instagram da doutora”, afirmou Deolane mostrando Gil do Vigor. “Nem direita, nem esquerda, é Lula!”, gritaram o economista e a viúva de MC Kevin juntos. Para quem acompanha os dois, esse tipo de discurso não é nenhuma novidade. Deolane, por exemplo, sempre ressalta seu apoio a Lula quando o assunto é política.

“O Lula trouxe para quem era pobre, como eu era na época, coisas que não eram acessíveis. Carro popular, ninguém tinha e passou a ter. Picanha, ninguém comia e virou normal na época dele. Faculdade, curso técnico? Ele fez um monte de coisa! Bolsa família. Não era esmola, cara. O povo morria de fome. Ele [Lula] tirou a morte de ser uma certeza da vida de um monte de gente. Se eu não vou ser ele, vou ser quem? Bolsonaro?”, declarou a influencer durante sua participação no podcast “Fala Memo Podcast“.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gil do Vigor também já elogiou o petista, líder nas pesquisas de intenção de voto para o próximo ano. O economista participou do “Triangulando“, programa de Thelma Assis, campeã do “BBB20“, e teve a oportunidade de conversar com o próprio Lula.

“Eu vim de escola pública e hoje estou no PhD. Isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar. Sou extremamente grato e apaixonado pelo governo do presidente Lula, que pensou em quem precisava”, disse o ex-BBB.