Farofa da Gkay: saiba quanto influencer pagou pela festa no Marina Park

Com hospedagem, comidas e bebidas liberadas e shows de artistas populares, a Farofa da Gkay tem sido assunto nas redes sociais. O evento, que é uma celebração de aniversário de sua organizadora, a digital influencer Gessica Kayane, continua hoje, terça-feira, 6, e segue até amanhã, quarta, 7. Segundo Leo Dias, colunista do portal Metrópoles, a humorista bancou R$ 2,8 milhões pela festa.

“Quero que meus convidados tenham tudo do bom e do melhor: comida, atrações. As pessoas têm que se divertir e se sentirem o mais confortável possível. Tanto que pago hotel, coloco todo mundo dentro e digo: ‘aproveitem aí’”, disse ela. Diversas personalidades da mídia compareceram ao primeiro dia de festa, ontem, domingo, 5. Foram confirmados shows de Wesley Safadão, Zé Felipe, Léo Santana e outros.

A Farofa da Gkay costumava acontecer em um resort em João Pessoa, na Paraíba. Neste ano, ela “fechou” o Marina Park Hotel, em Fortaleza, “inteiro só pra fazer a festa e receber meus convidados”. No Instagram, a influenciadora compartilhou o procedimento de testagens contra a Covid-19 para os convidados e funcionários. Ela também contou que é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação.



Os ex-BBBs Gil do Vigor, Flay e Sarah Andrade já estão em Fortaleza para o evento. A comediante Pequena Lo e o cantor Zé Felipe, assim como os influencers Virgínia, Rafael Luccman e Deolane Bezerra, também já estão na Capital. Deolane e Gil, inclusive, aproveitaram o momento para exaltar o ex-presidente Lula (PT) em sua possível disputa nas eleições presidenciais de 2022.



