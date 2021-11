Marília Mendonça interrompeu último show ao avistar homem agredir uma mulher

Um acontecimento inusitado marcou o último show realizado por Marília Mendonça. Durante apresentação em Sorocaba (SP), na última segunda-feira, 1°, a cantora de sertanejo interrompeu a música após avistar um homem jogando um balde de gelo em uma mulher. A ação aconteceu durante uma briga envolvendo várias pessoas. Marília Mendonça pediu que o rapaz fosse retirado de seu show.

Confira o momento:

"Peraí, gente. Peraí. Pelo amor de Deus, tem que ser muito cara de pau pra fazer um negócio desses", disse a sertaneja aos envolvidos, após parar de cantar. Toda a ação foi filmada por fãs que estavam no local, que aplaudiram a ação da cantora frente a cena de violência.

"Você tá maluco, meu amigo? Por favor, segurança, esse cara está agredindo a mulher dele aqui. Você só pode estar maluco, né. Lixo! Tira esse cara do evento, porque senão eu não vou continuar o show, não", continuou Marília. Apesar da cantora ter achado que se tratava de uma briga de casal, segundo apuração realizada pelo portal G1, as pessoas envolvidas na briga não se conheciam.

Após a confusão, um dos rapazes envolvidos na confusão da noite foi retirado do evento. Ainda segundo o portal G1, ele teria usado as redes sociais para explicar seu lado da história. "Ninguém encostou nessa menina, e quem levou o pior foi eu. Ela jogou uma bebida em mim, e acabou que outro rapaz me deu um soco, depois eu tomei uma 'baldada'. Agi em legítima defesa. Estou muito envergonhado, porque quem me conhece sabe da minha índole. As verdades têm que ser ditas. Em momento nenhum alguém encostou um dedo nela", diz.

A mulher também se pronunciou na internet sobre o caso: "Tudo começou porque eu estava encostada no alambrado. Uma mulher disse que eu estava invadindo o espaço dela. Mas eu tinha trabalhado a semana toda em pé e queria sentar, então eu disse que iria continuar ali. Eles começaram a jogar gim, depois jogaram gelo, depois água e me empurraram. Aí, eu joguei uma garrafa de água na cabeça dela. O rapaz veio e deu um soco em mim e todos os meus amigos vieram me ajudar", explicou.

Marília Mendonça morreu na última sexta-feira, 5, em um acidente aéreo durante uma viagem para a cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. No município, a cantora faria um show no Parque de Exposições, para cerca de quatro mil pessoas.

