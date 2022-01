Ceará soma 25.039 mortes e 1.032.651 casos de Covid-19

O Ceará soma 1.032.651 casos confirmados de Covid-19 e 25.039 pessoas que morreram vítimas da infecção pela doença no Estado desde o começo da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020. Os dados são da última atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), às 10h57min desta segunda-feira, 24.

Desde a ultima atualização registrada nessa sexta-feira, 21, 59 óbitos e 42.513 novos casos foram acrescentados na plataforma de dados. Uma morte foi ocasionada pela doença nas últimas 24 horas no Estado. O aumento diário de óbitos na plataforma se dá devido ao atraso que ocorre para que mortes mais recentes entrem no sistema e algumas acabam sendo registradas posteriormente.



Até o momento, 892.546 pessoas já se recuperaram da doença no Ceará. Segundo a última atualização do IntegraSUS, 81.562 casos ainda estão sendo investigados. A taxa de letalidade da doença no Estado está em 2,4. Até este dia 24 de janeiro, já foram realizados 3.245.509 exames para detecção do Sars-Cov-2, o coronavírus causador da Covid-19.

Avanço da Vacinação

De acordo com o Vacinômetro da Sesa, 15.306.231 doses de imunizantes contra a Covid-19 já foram aplicadas no Estado até o último dia 17 de janeiro. No Estado, 6.426.047 pessoas já receberam a segunda dose de alguma das vacinas. Outras 1.630.722 já foram contempladas com a dose de reforço.

Taxa de letalidade

Há uma diferença entre taxa de mortalidade e de letalidade de uma doença. A taxa de mortalidade se refere à quantidade de pessoas que morreram por uma doença em relação à população total de um lugar — seja uma cidade, estado, país, ou até mesmo o mundo inteiro. Já a taxa de letalidade se refere à quantidade de pessoas que morreram por uma doença em relação à quantidade de infectados por ela.

Campanha de vacinação

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, os municípios cearenses já começaram a vacinar até crianças de 5 a 11 anos. A nova etapa da campanha acontece por ordem decrescente de idade. Para receber a vacina, tanto crianças quanto adultos devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

