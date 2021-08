Ceará acumula 928 mil casos de Covid-19

O Ceará registrou 251 novos casos de Covid-19 e oito mortes, nesta sexta-feira, 13. A quantidade de casos foi de 925.096, nessa quinta-feira, 12, para 925.347, nesta sexta-feira. Em relação ao número do óbitos, o sistema registra um total de 23.787. Os dados são do IntegraSUS, plataforma de transparência atualizada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), consolidados às 8h39min.

Nenhum óbito com causa confirmada por Covid-19 foi registrado nas últimas 24 horas. Devido ao atraso que ocorre para que mortes mais recentes entrem no sistema, vítimas da Covid-19 que faleceram no mesmo período podem ser registradas posteriormente.

Sobre o assunto Variante Delta: casos confirmados no Ceará são assintomáticos ou com sintomas leves

Gama-plus: nova variante do coronavírus é identificada no Ceará



No Estado, há atualmente, 648.782 pessoas recuperadas da doença e 40.125 com suspeita de infecção. A taxa de letalidade — proporção de mortes entre os casos confirmados — é de 2,6%. Foram realizados 2.550.803 exames para detecção do coronavírus no Ceará até o momento.

Covid-19: números do Ceará



925.347 casos confirmados

23.787 óbitos

2,6% de taxa de letalidade

2.550.803 exames

648.782 pessoas recuperadas

Nenhum óbito confirmado nas últimas 24 horas

Taxa de letalidade

Há uma diferença entre taxa de mortalidade e de letalidade de uma doença. A taxa de mortalidade se refere à quantidade de pessoas que morreram por uma doença em relação à população total de um lugar — seja uma cidade, estado, país, ou até mesmo o mundo inteiro. Já a taxa de letalidade se refere à quantidade de pessoas que morreram por uma doença em relação à quantidade de infectados por ela.

Campanha de vacinação

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, todos os municípios cearenses já começaram a vacinar a população em geral. A nova etapa da campanha acontece de forma escalonada por ordem decrescente de idade, a partir dos 59 anos. Para receber a vacina, as pessoas devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

Além do público em geral, as pessoas incluídas nos grupos prioritários das fases 1, 2, 3 e 4, do PNI, estão recebendo os imunizantes contra o coronavírus em paralelo. Dentre as categorias, estão: trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, quilombolas, pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas, pessoas portadoras de deficiência, moradores de rua, trabalhadores da educação, profissionais do transporte coletivo rodoviário, metroviário, aéreo, aquaviário, portuários entre outros.

Evolução do coronavírus no Ceará

Sobre o assunto Variante Delta: Camilo Santana espera não precisar retroceder na reabertura econômica do Ceará

Ceará quer vacinar 1,5 milhão de pessoas em dois dias contra a Covid-19

Taxa de letalidade

Campanha de vacinação

Evolução do coronavírus no Ceará

