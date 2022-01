Em três dias, novos centros de testagem atenderam 1.033 cearenses com suspeita de Covid

Desde segunda-feira, 10, os cearenses contam com seis novos locais para realizar testes de identificação do coronavírus. Em três dias de atendimento, os centros atenderam 1.033 pessoas com suspeita de Covid-19.

Os serviços estão sendo realizados nas unidades do Sesi Ceará. São três centros em Fortaleza (nos bairros Centro, Barra do Ceará e Parangaba), além de uma unidade em cada um dos seguintes municípios: Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral.

Conforme o Sesi, uma das unidades só iniciou testagem na segunda-feira à tarde e outra somente na terça-feira, devido ao processo de recebimento dos testes pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O Serviço reforça a importância de comparecer na data e no horário agendados.

Nesta primeira semana da parceria, estão sendo disponibilizados 4 mil testes. Conforme a Sesa, são 130 testes por dia em cada uma das unidades.

Na manhã desta quinta-feira, 13, por volta das 9 horas, a reportagem do O POVO acessou o sistema e verificou que até a próxima segunda-feira, 17 de janeiro, havia vagas apenas para a unidade de Juazeiro do Norte. Nos demais centros, é necessário aguardar a abertura de agenda na segunda-feira.

Como agendar teste na Rede Sesi

Os centros funcionam de segunda a sexta, entre 9 e 16 horas; e aos sábados, das 9 às 11h30min. Para fazer o agendamento, é necessário realizar um cadastro na plataforma Saúde Digital (confira o passo a posso abaixo). Os testes são gratuitos.

Às segundas e às quintas-feiras, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) libera os agendamentos para os dias subsequentes. Assim, na segunda-feira devem ser abertas vagas para terça, quarta e quinta.



Na quinta-feira, são abertos horários para sexta, sábado e segunda. Conforme vão sendo agendados testes, as vagas se esgotam e voltam a ser disponibilizadas na próxima abertura de agenda.

1) Acesse a plataforma Saúde Digital no endereço digital.saude.ce.gov.br e procure a seção Serviços COVID-19. Então, clique na opção Testagem Rede SESI.

2) Nesse momento é necessário fazer login na plataforma ou, para novos usuários, realizar cadastro. A Sesa avisa que um novo teste só pode ser realizado pelo menos 7 dias após o teste mais recente.

3) Para novos usuários, é necessário preencher o formulário com dados pessoais e dados de contato.

4) Nessa etapa é necessário informar quais sintomas você está sentindo e data de início dos sintomas. è possível selecionar a opção "Não apresento sintomas" ou, ainda, descrever outros sintomas.

5) Em seguida, o sistema apresenta a possibilidade de escolher um dos centros de testagem. Depois, é preciso selecionar o mês de realização do teste. Então, são exibidas as datas disponíveis. Os horários são apresentados somente após escolher o dia do exame.

6) Finalmente, a plataforma apresenta os dados de identificação e contato do usuário junto dos detalhes do agendamento. É possível editar as informações ou voltar às etapas anteriores. Para finalizar, é necessário clicar em "Concluir agendamento".

Outros locais com teste gratuito

Além dos novos Centros de Testagem, a Sesa segue recebendo pacientes para detecção gratuita nos seguinte locais:

> Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira | O atendimento acontece por ordem de chegada sem necessidade de agendamento, mas com distribuição de 300 fichas por dia. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro de Fortaleza.

> Drive-thru Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | Testes feitos somente após agendamento na plataforma Saúde Digital. A agenda abre às segundas e às quintas-feiras, disponibilizando vagas para os dias seguintes. Endereço: Rua Juiz Renato Silva – Papicu.

> Drive-thru shopping RioMar Kennedy | Testes feitos somente após agendamento na plataforma Saúde Digital. A agenda abre às sextas-feiras, disponibilizando vagas para os dias seguintes. Endereço: Avenida Sargento Hermínio, 3100 – Presidente Kennedy.

> Aeroporto Internacional de Fortaleza | Exclusivo para passageiros em desembarque.

> Rodoviária de Fortaleza (Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé) | Exclusivo para passageiros em desembarque.

> Aeroporto de Juazeiro do Norte | Exclusivo para passageiros em desembarque.

