Ceará recebe 1º lote de vacinas pediátricas na próxima sexta-feira, 14

Serão 55.100 doses do imunizante. Informações foram divulgadas pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), em publicação nesta quarta-feira, 12

O Ceará deve receber na próxima sexta-feira, 14, o primeiro lote de vacinas destinadas à imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Serão 55.100 doses do imunizante fabricado pela Pfizer, conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). As informações foram divulgadas pelo governador Camilo Santana (PT), em publicações nas redes sociais nesta quarta-feira, 12.

O horário da chegada dos imunizantes ao Estado ainda não foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Pelas redes sociais, Camilo ressaltou a importância de pais e responsáveis em realizar o cadastro das crianças na plataforma Saúde Digital. Até o momento, o Ceará tem cerca de 170 mil cadastrados nessa faixa etária, de um total de 904 mil em todo o Estado.

Ótima notícia para o início da imunização das nossas crianças de 5 a 11 anos. Receberemos nesta semana o 1° lote de vacinas pediátricas da Pfizer, com 55.100 doses, de acordo c/a Sesa. A previsão de chegada é na sexta-feira, com horário ainda a confirmar pelo Ministério da Saúde. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 12, 2022

Vacinação de crianças

Na última segunda-feira, 10, a Sesa divulgou uma nota técnica, em que explica como será a distribuição e aplicação do imunizante nesse público. A distribuição dos frascos aos municípios se dará por meio do cadastro na plataforma Saúde Digital e a operacionalização seguirá as faixas etárias por ordem decrescente, ou seja, crianças de 11 anos serão as primeiras a receber o imunizante até chegar na faixa etária de 5 anos.

Na imunização, as crianças irão receber duas doses da vacina da Pfizer/BioNtech. A formulação da vacina infantil será de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos oito semanas de intervalo entre a primeira e a segunda doses. Quem completar 12 anos entre a D1 e D2 deve concluir o esquema vacinal com a dose pediátrica da Pfizer.

Sobre o assunto Covid-19: vacinação de crianças no Ceará deve iniciar até a próxima segunda, 17

Volta às aulas: rede estadual retoma atividades em 31 de janeiro e escolas municipais em fevereiro

Vacinas pediátricas serão “prontamente distribuídas” aos estados

O imunizante distribuído para o público infantil também terá características diferentes. A tampa do frasco virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também por pais, mães e cuidadores – em vez da tampa de cor lilás, utilizada para aplicação com pessoas das outras faixas etárias.

Assim como Camilo, a coordenadora da Célula de Imunização da Sesa, Kelvia Borges, salientou a importância do cadastro no Saúde Digital para a vacinação do público infantil. “É importante salientar que essa distribuição e a aplicação da vacina se dará mediante ao cadastro no Saúde Digital. Então, pais e responsáveis cadastrem as crianças no Saúde Digital porque assim a gente conseguirá proteger nossas crianças contra a Covid-19”.



Confira a nota técnica na íntegra

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags