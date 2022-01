Testes de Covid-19 não sofrem desabastecimento no Ceará, diz Sesa

Devido à alta de casos de Covid-19 e de Influenza nas últimas semanas, Centros de Testagem gratuitos de Covid-19 foram ampliados no Ceará e, consequentemente, o aumento do número de testagem da doença. Ao O POVO, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou, nesta quinta-feira, 13, que o Estado não sofre com desabastecimento de testes para a doença.

Conforme dados da plataforma IntegraSUS, da Sesa, atualizado às 10h36min, desta quinta-feira, atualmente, o Ceará dispõe de 407.763 testes para detecção da doença. Neste ano, até a última terça-feira, 11 de janeiro, 29.391 exames para a Covid-19 foram realizados.

A alta de casos de Covid-19 no Ceará está associada, principalmente, à transmissão da variante Ômicron. Além disso, também há alta de casos de epidemia de influenza A H3N2. As duas patologias têm sintomas parecidos, o que vem demandando aumento no número de testagem no Estado, a fim de ter um controle epidemiológico e manejo de pacientes nas regiões.

A pasta da saúde do Estado ressaltou, em nota, que “as compras antecipadas de testes viabilizaram o envio para os 184 municípios cearenses, ampliando a testagem na população desde o mês de dezembro”. Já em janeiro, o Ceará dobrou o Centros de Testagem gratuita para Covid-19. Atualmente, são 12 unidades disponíveis para a população. A lista completa está no final desta matéria.

Alerta falta de insumos

Por meio de uma nota técnica, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) alertou para a ameaça de desabastecimento de insumos para teste de Covid-19. A alta transmissibilidade da nova variante Ômicron, conforme a Abramed, causou o aumento de casos, o que vem demandando o aumento de testes da doença, tanto PCR como de antígeno.

A Associação alerta que se os estoques não forem recompostos rapidamente poderá ocorrer a falta de oferta de exames. “Quando avaliamos as notícias que vêm de outros países, de que eles já estão sem insumos, é certo que o problema chegará ao Brasil", explicou o presidente do Conselho de Administração da Abramed, Wilson Shcolnik.

A recomendação da Abramed para o caso é que seja priorizada a testagem para pacientes graves, a fim de evitar falta rápida de insumos. A associação também informou que outras entidades do setor de saúde serão contatadas para informar da situação, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Ministério da Saúde, a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e Associação Médica Brasileira (AMB).

Veja os locais gratuitos de testagem:

1 – Hotel Excelsior – Praça do Ferreira – Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro de Fortaleza – de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – por ordem de chegada;

2 – Drive-thru HGF – Endereço: Rua Juiz Renato Silva – Papicu – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

3 – Drive-thru RioMar Kennedy – Endereço: Avenida Sargento Hermínio, 3100 – Presidente Kennedy – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

4 – CT para Viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza – exclusivo para passageiros em desembarque;

5 – CT para Viajantes na Rodoviária de Fortaleza (Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé) – exclusivo para passageiros em desembarque;

6 – CT para Viajantes no Aeroporto de Juazeiro do Norte – exclusivo para passageiros em desembarque.

7 – Sesi Centro – Endereço: Rua Padre Ibiapina, 1449 – Jacarecanga, Fortaleza;

8 – Sesi Parangaba – Endereço: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza;

9 – Sesi Barra do Ceará – Endereço: Rua Florêncio de Alencar, 900 – Barra do Ceará, Fortaleza;

10 – Sesi Maracanaú – Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1103 – Distrito Industrial;

11 – Sesi Juazeiro do Norte – Endereço: Rua José Marrocos, 2265, Pirajá;

12 – Sesi Sobral – Endereço: Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 1003 – Centro.

Confira nota da Sesa na íntegra

"A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que não sofre com desabastecimento de testes para Covid-19. As compras antecipadas de testes viabilizaram o envio para os 184 municípios cearenses, ampliando a testagem na população desde o mês de dezembro"

