Ceará soma 948.585 casos e 24.674 mortes por Covid-19

De acordo com os dados atualizados pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), às 11h45min, desta quinta-feira, 18, o Estado já registrou 948.585 casos confirmados de Covid-19. Desde o começo da pandemia, 24.574 pessoas morreram vítimas da infecção no Estado. Os números foram obtidos por meio da plataforma digital IntegraSUS.

Com relação à última atualização, registrada nessa quarta-feira, 17, mais 38 casos foram acrescentados na plataforma de dados. Também de acordo com o mesmo período, sete mortes foram registradas. Mesmo que os números publicados não apontem mortes ocasionadas pela doença nas últimas 24h, o aumento se dá devido ao atraso que ocorre para que mortes mais recentes entrem no sistema. Algumas acabam sendo registradas posteriormente.

Até o momento, 873.892 pessoas já se recuperaram da doença no Ceará. Segundo a última atualização, 15.387 casos ainda estão sendo investigados. A taxa de letalidade da doença, no Estado, se mantém em 2,6%. Até este dia 18 de novembro, já foram realizados 2.999.230 exames que buscam detectar a presença do coronavírus.

Avanço da Vacinação

De acordo com o Vacinômetro da Sesa, 12.648.310 doses de imunizantes contra a Covid-19 já foram aplicadas no Estado, até o último dia 17 de novembro. No Estado, 5.435.948 pessoas já receberam a segunda dose de alguma das vacinas. Outras 385.821 já foram contempladas com a dose de reforço.

Taxa de letalidade

Há uma diferença entre taxa de mortalidade e de letalidade de uma doença. A taxa de mortalidade se refere à quantidade de pessoas que morreram por uma doença em relação à população total de um lugar — seja uma cidade, estado, país, ou até mesmo o mundo inteiro. Já a taxa de letalidade se refere à quantidade de pessoas que morreram por uma doença em relação à quantidade de infectados por ela.

Campanha de vacinação

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, todos os municípios cearenses já começaram a vacinar a população em geral. A nova etapa da campanha acontece de forma escalonada por ordem decrescente de idade, a partir dos 59 anos. Para receber a vacina, as pessoas devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

Além do público em geral, as pessoas incluídas nos grupos prioritários das fases 1, 2, 3 e 4, do PNI, estão recebendo os imunizantes contra o coronavírus em paralelo. Dentre as categorias, estão: trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, quilombolas, pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas, pessoas portadoras de deficiência, moradores de rua, trabalhadores da educação, profissionais do transporte coletivo rodoviário, metroviário, aéreo, aquaviário, portuários entre outros.

Evolução do coronavírus no Ceará

